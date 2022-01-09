شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مونتاج فيلم "11:11" استعدادًا لعرضه فى أواخر يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل فيلم "11:11" مؤخرًا من تصوير جميع مشاهده، كما انتهى المخرج كريم أبوزيد من كل عمليات المونتاج الخاصة به، وبدأت الجهة المنتجة في طرح الأفيش التشويقى للعمل تمهيدًا لطرح الافيشات الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم بالسينمات فى أواخر شهر يناير الجارى.

يشار الي أن فيلم "11:11" تأليف ياسر عبد الباسط وبطولة غادة عادل واياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.