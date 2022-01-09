حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 05:55 مساءً - أحيا الفنان ” حسن الرداد ” الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته السيدة ” فادية الرداد ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فشارك حسن الرداد في منشوره مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته الراحلة وكتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” الذكرى السنوية الأولى لوفاة قلبي وروحي .. مش مصدق إن فات سنة على رحيلك يا أمي ” .

وتابع : ” الوقت بيجري وفي نفس اللحظة بتحس إنه بطئ جدا وكأن الثانية بقت 100 سنة .. ما بتغيبيش عن عينى لحظة واحدة والأيام غريبة قوى من غيرك .. ربنا يرحمك وإن شاء الله فى الجنة يا حبيبتى ” .

وأضاف : ” بصراحة أنا مصدوم ومش عارف اكتب حاجة وحاسس إنى متلخبط ومش عارف أقولك غير نفسى يجى اليوم اللى اشوفك تانى .. بحبك ياللى قلبى اتخلق عشان يحبك .. ارجو الدعاء للسيدة / فلدية الرداد ” .