تطورات الحالة الصحية للفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة “

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 05:55 مساءً - أصيب الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية المسحة والتحاليل الطبية الخاصة بالفيروس . وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد حاليا داخل مستشفى العزل بالعجوزة . وأضاف في تصريحات له أن الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة مستقرة ويحظى برعاية طبية فائقة من جانب الأطباء المتابعين لحالته .

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