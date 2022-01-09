احلام غاضبة بسبب حجرها في الكويت!.. ما علاقة الفنان القطري فهد الكبيسي؟

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 05:55 مساءً - عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن غضبها بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية حيث تم منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي.

ونشرت احلام مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر قالت فيه “طبعا وصلت الكويت امس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح وفي المطار لم يتم ابلاغنا ان نحن في الحجر وانا سكنت في فندق الراية الذي هو نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح”.

وتابعت “في نفس اليوم وصل معايا الفنان القطري فهد الكبيسي في نفس الوقت هو وصل على القطرية وانا وصلت على طائرة خاصة وانا واخدة كل اللقاح واول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل اموري تمام”.

واضافت “خلصت الفرح جيت اسافر الطيارة ناطرتني في المطار جيت اطلع قالولي انت في الحجر قلت على عيني وراسي القانون وانا تحت القانون”.

ثم اردفت “لكن اليوم اكتشف ان فهد الكبيسي الفنان القطري ركب طيارته وتوجه الى بلده ووصل الى الدوحة بينما انا انتظر”.

ثم تساءلت “اللي وصلني اني لازم اقعد 72 ساعة طيب فهد ليش سافر فهد ليش ما دخل في الحجر في عشرين علامة استفهام”.