ميرا مخايل ونشاط لافت في تونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية ميرا مخايل في رحلتها إلى تونس، حيث تعقد لقاءات صحفية مع أبرز الوسائل الإعلامية هناك، خاصةً بعد الأصداء الإيجابية التي حصدتها أغنيتها الجديدة “جننتا” بين الجمهور التونسي.

واستغلت ميرا زيارتها إلى تونس لإحياء حفل رأس السنة، ولبّت دعودة عدد من البرامج الفنية المعروضة على الإذاعات والفضائيات التونسية ومن بينها البرنامج الأشهر في تونس ABDELLI BIG SHOW على قناة قرطاج +.

وفي هذا السياق شاركت ميرا مخايل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من حلقة ABDELLI BIG SHOW وعلّقت قائلةً: “ضحكت من قلبي مع ABDELLI BIG SHOW حكينا وغنينا وكانت أحلى سهرة مع الجمهور التونسي.. نحبكم برشا”.

وكان الجمهور التونسي قد استقبل ميرا مخايل بحفاوة لافتة في حفل رأس السنة، خاصةً أنه الحفل الأوّل الذي تحييه عد عودتها إلى الساحة الفنية. وقدّمت ميرا خلال الحفل أغنياتها الشهيرة “ولا ممكن” و”حبك دلع” و”جننتا” بالإضافة إلى باقة من الأغنيات القديمة التي يحبها الجمهور.

يذكر أن ميرا مخايل عادت إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة وأصدرت منذ شهرين تقريبًا أغنيتها الجديدة “جننتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع جورج قسيس. أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج كارين نيكولا وتم تصويره تحت إشراف جاد شويري.