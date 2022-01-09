شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أصالة: صوتك قصيدة.. وهى ترد: فرحة الدّنيا كلّها شفتها معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أصالة عن جزء من أغنيتها الجديدة تشوقًا لمتابعيها، حيث علقت علي مقطع الأغنية التي نشرتها خلال موقع إنستجرام الخاص بها بـ"بالحبّ كلّ شي ببحلى وكلّ شي بيلمع.. نهاركم سعيد"، في حين نشر زوجها فائق حسن نفس المقطع من خلال حسابه علي إنستجرام وعلق عليها بـ"أجمل خروج عن النص وكأن صوتك قصيدة"، لترد عليه أصالة من خلال التعليقات بـ "أنا غنّيتها ألك كنت معي كلّك شغلت كلّ الأدوار با أبي وبا أخي وابني الحنون وحبيب روحي والسند يا فايق أنت أجمل هديّة بحياتي وفرحة الدّنيا كلّها شفتها معك أقلّ شي لمّا غنّي لك عبّر لك بإعجاز.



فائق حسن

وكانت قد طرحت النجمة أصالة، أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

وأكدت أصالة أن ألبومها الجديد هو عمل استثنائي لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون .

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة ، ووجهت أصالة التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل ، وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور .