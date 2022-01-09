بعد إصابته بـ"كورونا".. نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تفاصيل حالته الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف عازف البيانو أحمد أبو زهرة تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي يخضع حاليا للعلاج في مستشفى العجوزة.

الفنان أحمد أبو زهرة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث قائلا: "تم نقل الوالد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى، منذ 3 أيام، بعد شعوره بأعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "بعد إجراء المسحات الطبية، تأكد الأطباء بالفعل من إصابته بالفيروس، وحالته الصحية حاليا مستقرة".

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شارك في رمضان الماضي، في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي قام بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، وينتظر حاليا عرض الفيلم السينمائي "أهل الكهف"، الذي يشارك في بطولته مع خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج، وبيومي فؤاد، وغيرهم.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض على منصة شاهد VIP، بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي.