شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تبدأ تصوير "يو تيرن" بحضور المنتج جمال العدل.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة ريهام حجاج تصوير أول مشاهدها بمسلسلها الرمضانى الجديد "يو تيرن"، داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، لتلحق النجمة بأسرة المسلسل، بعدما بدأ المخرج الكبير سامح عبد العزيز تصوير أول مشاهد المسلسل الخميس الماضى، وبدأت المشاهد الأولى بعدد من الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل.

وحرص على التواجد في موقع التصوير المنتج الكبير جمال العدل، والذي احتفى بجميع القائمين على المسلسل، وتهنئتهم على انطلاق التصوير.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانية القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان مخرج العمل سامح عبد العزيز قد بدأ تصوير أولى مشاهده بالمسلسل صباح الخميس الماضى داخل أحد فيلات منطقة الشيخ زايد، وجمعت عدد كبير من النجوم الشباب المشاركين في المسلسل منهم محمود حجازى وهلا السعيد، ولم يتمكن مؤلف العمل السيناريست أيمن سلامة من التواجد في موقع تصوير المسلسل نظرا لإصابته بفيروس كورونا، وعزل نفسه داخل منزله.



أسرة مسلسل "يو تيرن" فى موقع التصوير



ريهام حجاج وأيمن قيسونى والمنتج جمال العدل والمخرج سامح عبد العزيز



ريهام حجاج تتوسط جمال العدل وأيمن قيسونى



النجمة ريهام حجاج والمنتج الكبير جمال العدل