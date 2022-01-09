نجلاء بدر تعلن إصابتها ب ” أوميكرون ” .. وتحذر من هذا الأمر

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 02:58 مساءً - أعلنت الفنانة ” نجلاء بدر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بمتحور فيروس كورونا ” أوميكرون ” .

فكتبت نجلاء بدر في منشورها : ” أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول ” .

وتابعت محذرة من هذا الأمر : ” للمعلومة أوميكرون مش بيبان في pcr بيبان في الـ rapid test .. يلا بالشفا لكل اللي عمل pcr وطلع negative ” .

وأضافت نجلاء بدر كاشفة عن بعض الأعراض التي تعاني منها : ” أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزور أو الودن وخمول ونوم .. كده انت شرفت كورونا أوميكرون ” .