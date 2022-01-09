شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت تتعاقد على أول فيلم باللغة الإنجليزية لـ بيدرو ألمودوفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية كيت بلانشيت على وشك بدأ العمل في مشروع مثير حيث ذكرت مجلة Variety أن الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا قد وقعت على دور البطولة في فيلم المخرج الاسباني بيدرو ألمودوفار بعنوان A Manual For Cleaning Women.



بيدرو ألمودوفار



كيت بلانشيت

ويستند الفيلم إلى كتاب يحمل نفس الاسم يحكي 43 قصة قصيرة تركز على نساء مختلفة في عدد من الوظائف الصعبة، وحسب ما نشر التقرير الفيلم حاليًا في المراحل الأولى من التطوير مع شركة Dirty Films التابعة لشركة Blanchett.

وعن المودوفار فقد اخرج عددًا من الأفلام باللغة الإسبانية بما في ذلك Parallel Mothers الذي صدر أواخر العام الماضي. الفيلم من بطولة بينالوبي كروز وتم ترشيحه لجائزتي جولدن جلوب، في حين أن فيلم A Manual For Cleaning Women سيكون أول فيلم روائي طويل باللغة الإنجليزية لـ بيدرو ألمودوفار ، لكن لن تكون المرة الأولى التي يخرج فيها مشروعًا باللغة الإنجليزية، سبق له أن أخرج فيلمًا قصيرًا بعنوان The Human Voice.

وتعتبر بلانشيت هي من بين أكثر الممثلات نجاحًا واستحسانًا في هوليوود، حيث أكسبها ظهورها الأول القوي في فيلم شيخار كابور “Elizabeth” ترشيحا لجائزة الأوسكار، والتي نالتها مرتين عامي 2005، أمام ليوناردو دي كابريو في فيلم “The Aviator”، و2014 عن فيلم “Blue Jasmine”.

وطرح ألمودوفار مؤخرًا فيلم "Parallel Mothers"، الذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول جانيس وآنا اللتين تلتقيان بالصدفة داخل غرفة واحدة بالمستشفى استعدادًا للوضع، فتحاول جانيس مساعدة آنا على تجاوز مخاوفها من الأمر وخلال هذه الفترة تنشأ بينهما علاقة صداقة تُغير حياتهما للأبد.