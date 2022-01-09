شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جنيه فقط.. فاروق فلوكس يكشف مفاجأة بخصوص أجره عن شخصية "شفيق ترتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال حوار مع الزميل ذكى مكاوى على تليفزيون الخليج 365 العديد من الأمور الخاصة بمسيرته الفنية وحياته الخاصة، منها تطرقه لذكريات دوره في فيلم الراقصة والسياسى وشخصيته الشهيرة "شفيق ترتر"، حيث فاجأ الجميع بالحديث للمرة الأولى عن أجره عن الشخصية حين أكد أنه لم يحصل سوى على ثلاثة آلاف جنيه فقط مقابل لعب الشخصية.

وأضاف: "وافقت لأتحدى نفسى نظرًا لأننى كنت أرغب في لعب الشخصية بسبب مشهد استفزنى فنيًا حينما قرأت الرواية بعد اتصال وحيد حامد، وهو الممثل في موافقة الجهة الحكومية على العمل الانسانى للراقصة بشرط أن يكون باسم شفيق ترتر رغم كل ما به من عيوب، ورفض وضع اسم الراقصة على هذا المشروع".

ثم استكمل: "رغم موافقتى على الشخصية إلا أننى علمت بعدها انهم اتصلوا بفنانين آخرين مثل وحيد سيف وحسن مصطفى للعب الشخصية، ولكنهم طلبوا مبالغ طائلة حسب معرفتى، حيث وصلت تلك المبالغ لـ 25 ألف جنيه، ولكننى وافقت مقابل 3 آلاف جنيه وهو مبلغ زهيد جدًا، كما اشتريت الملابس الخاصة بالشخصية لقناعتى التامة بأهمية الدور".