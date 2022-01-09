منة شلبي تحرر محضرا ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 01:35 مساءً - قامت الفنانة ” منة شلبي ” بتحرير محضر بقسم شرطة الغردقة مساء يوم أمس السبت ضد ممرضتين تتهمهما فيه بالإهمال الطبي .

وذلك خلال تمريض والدتها الفنانة ” زيزي مصطفى ” أثناء تلقيها العلاج والرعاية الطبية خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات بالغردقة .

وجاء في تفاصيل البلاغ إتهام منة شلبي لهاتين الممرضتين بالإهمال في علاج جرح كانت تعاني منه والدتها حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من المياه الدافئة مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه .

وتبين أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة واستعانت بهما الفنانة منة شلبي لمتابعة وعلاج والدتها المريضة بمحل إقامتها بمنطقة الجونة بالغردقة .