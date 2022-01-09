نشوب حريق في منزل الفنانة ” سهير رمزي “

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 01:35 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” سهير رمزي ” عن تعرض منزلها صباح اليوم إلى حريق بسبب بعض الأجهزة الكهربائية .

حيث نشرت سهير رمزي عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو توضح من خلاله آثار الحريق على المنزل .

وكتبت سهير رمزي في تعليقها على الفيديو مطمئنة جمهورها ومتابعيها : ” الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل ،، حريق بالمنزل اليوم صباحا ” .

وفي تصريحات صحفية لها قالت الفنانة سهير رمزي أن سبب الحريق يرجع إلى ” الدفاية ” وتمت السيطرة عليه .. وأكدت على أنه لا خسائر فى الأرواح ولكن هناك بعض الخسائر فى أثاث المنزل .