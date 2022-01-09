شاهد.. رسالة حماسية أخرى من محمد صلاح للمصريين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي صورة تجمعه بأعضاء فريق منتخب الفراعنة من داخل الطائرة التي أقلتهم إلى الكاميرون، حيث تنطلق دورة كأس الأمم الإفريقية اليوم الأحد.

الصورة، التي أرفقها محمد صلاح بعلم مصر وصورة تعبيرية لقلب أحمر، تمثل رسالة حماسية أخرى موجهة إلى الجمهور المصري لحثه على دعم فريقه الوطني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، على أمل حصد اللقب الغائب عن أرض الفراعنة منذ 12 عاماً.

وتلعب مصر في المجموعة مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وقبل أيام، وجه الفرعون المحبوب محمد صلاح رسالة إلى الجمهور المصري حث فيها المصريين على الوقوف خلف المنتخب في المهمة القادمة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ونشر صلاح على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” صورة له أثناء الاحتفال بأحد أهدافه مع المنتخب المصري، وكتب في تعليق عليها: “الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس، خليكوا في ظهرنا شجع مصر”.

ولاقت رسالة الفرعون المصري المحبوب العديد من الردود والتعليقات الإيجابية، وحرص اللاعب على إرسالها قبل الانضمام إلى تدريبات المنتخب المصري.

يأتي ذلك فيما قال البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر، إنه يصلي من أجل الشفاء العاجل للاعبين والإداريين الذين ضربهم فيروس كوفيد-19 قبل سفر المنتخب لخوض كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل سفر منتخب مصر تطورات سريعة حيث ارتفع عدد اللاعبين والإداريين المصابين بالفيروس سريع الانتشار.

وأعلن الاتحاد المصري إيجابية العينات التي أخذت من الحارس محمد أبو جبل وعصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد صلاح المدير الإداري وعلي محمد علي إداري الفريق إضافة إلى أحد عمال المهمات وتم عزلهم.

كما استمرت إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الأداء ومصطفى صادق اختصاصي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب.

كما كشفت الفحوص إصابة اللاعب إبراهيم عادل.

ولم تتوقف تطورات المنتخب عند كورونا حيث تلقى الفريق ضربة أخرى بعد إعلان الجهاز الطبي عدم إمكانية لحاق محمد حمدي الظهير الأيسر بصفوف المنتخب.

وقال كيروش في رسالة نشرها موقع الاتحاد المصري “كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة وتعقيدا تكون وحدتنا ووقفتنا معا أكبر”.

وأضاف بالقول: “نحن معا أكثر قوة.. الأفضل أن نقف جميعا ونركز انتباهنا على ما نحتاج أن

نفعله من أجل التحديات”.

ووجه كيروش رسالة إلى اللاعبين المصابين والإداريين قائلا “نحن جميعا نصلي من أجل أن تكونوا بصحة جيدة. نتمنى من الله الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا”.

وقالت مصادر بالاتحاد المصري إن تحقيقا يتم حاليا لمعرفة أسباب تفشي فيروس كورونا بين عناصر منتخب مصر رغم إغلاق معسكر المنتخب على مدار الأيام الأربعة الأخيرة.