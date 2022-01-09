إرجاء مزاد على مفتاح زنزانة مانديلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أرجئ مزاد علني على مفتاح زنزانة نلسون مانديلا في سجن روبن ايلاند حيث أمضى أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا 18 عاماً من سنوات سجنه الـ27 لدى نظام الفصل العنصري.

وأجّلت دار “غيرنيز” المزاد الذي كان يشهد طرح قميص اشتُهر مانديلا بارتدائه ونظارات شمسية وأقلام، حيث طلبت وكالة الإرث الجنوب أفريقي “وقف المزاد” لخروج “أشياء من جنوب أفريقيا من دون التراخيص اللازمة”.

ورحب وزير الفنون والثقافة في جنوب أفريقيا بالقرار، وقال: إن “المفتاح يمثل نصراً للروح البشرية على الشر”، ومن المقرر أن يعود ريع المزاد لتمويل بناء حديقة تكريماً لذكرى مانديلا في مسقط رأسه.