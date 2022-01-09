بالصور – قصر كنسينجتون يهنئ كيت ميدلتون بعيدها الأربعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر قصر كنسينجتون البريطاني، السبت، ثلاث صور جديدة لدوقة كمبردج كيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الأربعين.

وسيتم عرض الصور التي التقطها مصور الأزياء الإيطالي المخضرم باولو روفرسي خلال جولة في جميع أنحاء بريطانيا هذا العام قبل إضافتها إلى المجموعة الدائمة لمعرض الصور الوطني الذي ترعاه الأميرة كيت.

وانضمت الأميرة كيت إلى العائلة المالكة في عام 2011 عندما تزوجت من الأمير وليام حفيد الملكة اليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش في حفل مبهر يُعتقد أن مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم شاهدوه.

وتُظهر إحدى الصور الأميرة كيت وهي تنظر جانباً مرتدية ثوباً أبيض مشابها لفستان الزفاف. ويظهر في الصورة بشكل بارز خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت الذي كانت تضعه الأميرة ديانا والدة الأمير وليام في اصبعها.

وتُظهر صورة أخرى، وهي الوحيدة الملونة من الصور، الأميرة كيت ترتدي ثوباً أحمر وهي تنظر نحو الكاميرا بابتسامة عريضة. وتعرض الصورة الثالثة الجزء العلوي من ثوب أبيض ترتديه الأميرة كيت وهي تبتسم مرة أخرى للكاميرا.

وقال قصر كنسينجتون إنه تم التقاط الصور الثلاث في نوفمبر في حدائق كيو بغرب لندن.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن ملك وملكة بريطانيا في المستقبل واللذين لديهما ثلاثة أطفال أصبحا الآن أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية بعد الملكة البالغة من العمر 95 عاما.

وتقول تقارير لوسائل الإعلام إن الأميرة كيت ستحتفل بعيد ميلادها اليوم الأحد، مع العائلة والأصدقاء المقربين فقط بسبب الموجة الحالية من كوفيد-19.