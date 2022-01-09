عاصي الحلاني وملحم زين ومروان خوري في ليلة لبنانية بموسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجتمع النجوم عاصي الحلاني ومروان خوري وملحم زين بحفل واحد ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن هذه الليلة اللبنانية التي سيقدّم خلالها نجوم لبنان عاصي ومروان وملحم روائع أرشيفهم.

الحفل سيقام يوم 13 يناير الحالي بمنطقة البوليفارد رياض سيتي حيث سيستمع الجمهور السعودي بالأجواء الطربية والدبكة اللبنانية مع الفنانين عاصي الحلاني ومروان خوري وملحم زين.

يذكر أن موسم الرياض هذا العام شعار “تخيل أكثر” ويشمل الموسم أمسيات شعرية، وتجربة القتال في 5 عصور، وركوب الدبابات الحربية، والرماية بالذخيرة الحية، و15 ميدان رماية تفاعلياً، والعديد من الفعاليات النوعية والعالمية والتي تقام لأول مرة في السعودية.