شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مصرية تغزلت فى حب كرة القدم قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأحد، مباريات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون والمستمرة حتى 6 فبراير، والتي تكون محط أنظار جماهير القارة السمراء لمتابعة رحلة المنافسة، وفى هذا السياق لم تغفل السينما المصرية في رصد وإبراز مدى حب الجماهير المصرية لكرة القدم من خلال عدة أفلام مصرية يغلبها الطابع الكوميدى.



غريب فى بيتى

غريب في بيتى

يعد فيلم غريب في بيتى من أشهر الأفلام المصرية خاصة وأنه يرتبط بشخصية "شحاتة أبو كف" التي جسدها الفنان نور الشريف أمام سعاد حسنى، وتدور أحداث الفيلم حول شحاته أبو كف الذى يهوى كرة القدم ويحترفها فى نادى الزمالك، وهو من سكان الصعيد، يسافر إلى القاهرة لأول مرة، ويوفر له النادى شقة مفروشة، ولكن صاحب الشقه يقوم بعملية نصب حيث يبيع الشقة له ولسيدة أخرى التي تجسدها سعاد حسنى، ويضطر الطرفان للعيش فى بيت واحد، وتتوالى الأحداث.



اونكل زيزو حبيبى

أونكل زيزو حبيبى

فيلم أونكل زيزو حبيبى من الأفلام الكوميدية لدى المصريين، من خلال شخصية "زيزو" الذى يجسدها الفنان محمد صبحى، حيث يعانى زيزو من ضعف جسده بشكل يسخر منه الجميع، ليحاول أن يصبح بطلا رياضيا في كرة القدم ليكون صمدر لفخر ابن شقيقته الذى يتخذه قدوة له



فيلم 4 -2 -4

4-2-4

فيلم "4 -2 - 4" عمل كوميدي يحكي عن حب رجل أعمال للكرة، والذي يقيم ناديا لها، وبوفاته تنتقل الإدارة لابنه الذي لا يفقه شيئا عن الأمر وتبدأ المفارقات الكوميدية، ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا المصرية منهم يونس شلبى، سمير غانم، امين الهنيدى، لبلبة، احمد عدوية، وحيد سيف.



رجل فقد عقله

رجل فقد عقله

فيلم "رجل فقد عقله" من أكثر الأفلام المحببة للشعب المصرى، ويجسد بطولته الفنان فريد شوقى وعادل غمام وسهير رمزى واكرامى وكريمة مختار، وتدور قصته حول أحمد سعد أحد رجال الأعمال الكبار والذي يملك علاقات نسائية كثيرة ويبرر لأولاده السبب في ذلك بأن زوجته فهيمة تهمل في نفسها ولا تحاول أن تتزين له وتهتم بمنزلها فقط، يتعرف أحمد على الفنانة سوزي فيغدق عليها من أمواله ويعدها بالزواج، يعلم ابنه زكي وهو لاعب كرة مشهور باسم زيزو هذا الموضوع فيضحي بنفسه ويتزوجها حرصًا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كامليا.



الزمهلاوية

الزمهلاوية

يعتبر فيلم الزمهلوية من الأفلام الذى شارك فيها عدد كبير من كرة القدم بجانب نجوم الفن، وتدور قصته حول عائلتين تقيمان فى منطقة واحدة، كل عائلة منهما متعصبة لفريق من الفرق الكبرى، الأولى للنادى الأهلى والثانية لنادى الزمالك، مما يخلق العداء المستحكم فيما بينهم، ويقوم الشاب ابن العائلة الثانية باللعب لصالح الزمالك والدفاع عن النادى فيصطدم بابنة العائلة الأهلوية إلا أنهما يقعان فى الحب فيحاول الشاب الزملكاوى التقرب من حبيبته رغم تعصبه إلا أنه يقابل بالكراهية من عائلة حبيبته ويشترك فى اللعب فى إحدى المباريات ويحتدم الصراع إلا أن الحب يتغلب على التعصب الكروى.



الدرجة التالتة

الدرجة التالتة

يناقش فيلم الدرجلة التالتة مشاكل الطبقة البسيطة المحبة لكرة القدم، ويبرز الفوارق بين جمهور الدرجة الثالثة وجمهور المقصورة الرئيسية، ويلقي الضوء على الصراع الناشئ بين الطبقتين والفساد الموجود داخل إدارات فرق كرة القدم، وهو من بطلوة أحمد زكى، سعاد حسنى، جميل راتب، سناء يونس.



العالمى

العالمى

تدور أحداث فيلم العالمى حول لاعب كرة قدم يدعى "مالك" وشهرته "لوكا"، يواجه اعتراضات من جانب والده، صلاح عبد الله، الذى يحاول إقناع ابنه بالعمل معه فى المطبعة التى يمتلكها، وبعد حدوث تغييرات كثيرة على حياة "مالك" يقرر احتراف كرة القدم وينتقل للعب لـ"النادى الأهلى" الذى يكون بوابة دخوله لمنتخب مصر، والاحتراف الخارجى فى نادى فالنسيا، ولكن تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد ذل، وهو من بطولة يوسف الشريف وأروى جودة وصلاح عبد الله ودلال عبد العزيز.