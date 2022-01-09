شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. وتعلق: جالى أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت نجلاء قائلة: "أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزور أو الودن وخمول ونوم كده أنت شرفت كورونا أوميكرون".

وحلت الفنانة نجلاء بدر، الأيام الماضية ضيفة ببرنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا الذى يذاع على قناة ON.وقالت نجلاء بدر لـ"أبلة فاهيتا"، أن لديها العديد من الصور مع النجم عمرو دياب أكثر من الصور التي تجمعها بزوجها، قائلة: "أنا وجوزى بنحبه جدا".

وقصت نجلاء بدر لــ"أبلة فاهيتا" كواليس أول قصة حب فى حياتها قائلة: "أول قصة حب فى حياتى بدأت فى البلكونة وانتهت فى البلكونة.. مكنتش أعرف إن نظرى ضعيف، وكل يوم أطلع البلكونة، ألاقى حد واقف بعيد، وبقيت بطلع البلكونة كل يوم ولابسة كويس، وبعد كده اكتشفت إنها فازة".

كما روت نجلاء بشكل طريف أنها كانت تأكل الكبريت والرمل والجير وهى صغيرة، وقالت نجلاء بدر إنها تزور طبيب الأمراض الجلدية والأسنان باستمرار، لافتة إلى أنها ظهرت في فوازير "أنا وأنت" مع نيللي وفي أغنية "إبريق الشاي".