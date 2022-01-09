شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: تركت والدتى متوفاة لأجل عرض مسرحية ثم دفنتها فى اليوم التالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان فاروق فلوكس العديد من الأمور حول مسيرته السينمائية وحياته الشخصية بحوار على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى تطرق فيها إلى ذكريات وفاة والدته وإصراره على المشاركة في المسرحية بعد ساعات من وفاتها حتى لا يتأثر العرض المسرحى وقتها، قائلاً حول ذلك: "والدتى توفيت على ايدى، وهو ما جعل نبيل خيرى نجل الأستاذ العظيم بديع خيرى يخبرنى بأنهم سيغلقون العرض يومها، إلا أننى رفضت".

وتابع : "والدى استغرب وقالى إزاى هتعمل كده تروح تمثل وتانى يوم تدفن، فقلت له هناك عقد بينى وبين المتفرج، أنى اعرض ليه طالما دفع ثمن التذكرة، وليس للمتفرج أي ذنب أن يتم الغاء العرض المسرحي لأى سبب كان".

كما أضاف أن أجمل ما في تلك الليلة هو ما حصل فعليًا بعد انتهاء العرض، بعدما أصر المشاركون فيها على أن يتأخر خروجه لتحية الجمهور، ليكون هو آخر شخص، ثم قدموه مقدمة تاريخية قالوا فيها: "لا تحسبن حياة الفنان طبلاً وزمر، فاروق فلوكس ترك والدته متوفية من أجل القدوم لعرض المسرحية".