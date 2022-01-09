بعد إعلان إصابتها بـ"أوميكرون".. نجلاء بدر تكشف عن أعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، معلومة تشير إلى أن أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، لا يظهر في اختبار الـPCR.

وكتبت "للمعلومة بس: أوميكرون مش بيبان في pcr، بيبان في الـ rapid test بس يالا بالشفا لكل العمل pcr وطلع negative".

وتابعت نجلاء "أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي: شكشكة في الزور أو الودن وخمول ونوم.. كده انت شرفت كورونا أوميكرون، مبروك يا روحي".

نجلاء فاجئت جمهورها منذ قليل، بإعلانها خبر إصابتها بـ"أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس "كورونا".

وكتبت نجلاء: "أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي، اللي ماشي في البلد اليومين دول".

جدير بالذكر أن الفنانة نجلاء بدء حققت نجاحًا كبيرًا من خلال حكاية ويبقى الأثر ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، وتلقت ردود فعل إيجابية عن دورها، كما طُرح لها مؤخرًا فيلم "المحكمة" مع مجموعة كبيرة من النجوم والشباب، بينهم: فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، غادة عادل، جميلة عوض، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق.