آخرهم علي بدرخان.. كورونا تضرب الوسط الفني بمطلع 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض عدد من الفنانين خلال الأيام الماضية مع مطلع العام الجديد 2022 للإصابة بفيروس كورونا، ونستعرض لكم اصابات كورونا في الوسط الفني والنجوم الذين أصيبوا بكورونا وتم شفائهم منه، وذلك في هذا التقرير التالي:

علي بدرخان

في 8 يناير 2022 .. أعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي، في حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، إصابة المخرج الكبير علي بدرخان بفيروس كورونا.

ابنة خالد سليم

في 7 يناير2022.. أصيبت خديجة ابنة الفنان خالد سليم، بفيروس كورونا، حيث أعلنت والدتها خيرية، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "خديجة إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء".

أحمد حاتم

في 7 يناير 2022 .. أعلن الفنان أحمد حاتم، إصابته بفيروس كورونا، عبر خاصية القصص القصيرة في "فيسبوك" و"إنستجرام"، وعلق: "اختباري نتيجته ظهرت إيجابية، الحمد لله على كل حال".

تامر حبيب

في 6 يناير 2022 .. أعلن السيناريست تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وعلق: "إيجابي كورونا بعون الله، قدر الله وما شاء فعل".

مها الصغير

في 6 يناير 2022 ..أعلنت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا، حيث علقت على المنشور الذي أعلن خلاله السيناريست تامر حبيب إصابته بكورونا عبر "إنستجرام"، أنها هي الأخرى مصابة بالفيروس، قائلة: "أنا أيضا".

داليدا خليل

في 5 يناير2022..أعلنت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، إصابتها بأوميكرون المتحور من فيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "بتمنى الكل ينتبه من omicron لأنه ما في عوارض جانبية، ولو ما راجعة على تكملة تصوير مشاهدي في مسلسل (بيوت من ورق) ما كنت عملت pcr وهيك عرفت إني positive الله يشفي الجميع".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

في 3 يناير 2022 .. أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد أتعامل معانا يطمن على نفسه".

فارس كرم

في 29 ديسمبر الماضي..أعلن الفنان اللبناني فارس كرم، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "أعتذر من جمهوري الكريم عن إلغاء أي ارتباط فني متعاقد عليه، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا.. أشكر تفهمكم ونلتقي على خير بإذن الله".

داليا البحيري

في 28 ديسمبر الماضي..أعلن حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري، عن إصابتهما بفيروس كورونا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق.. الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم".

أحدث الفنانين المتعافين من كورونا

حنان ترك

في 22 ديسمبر الماضي..أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها بالدعاء لهم.

وفي 30 ديسمبر الماضي.. أعلنت حنان، تعافيها من كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية".

عبير صبري

في 27 ديسمبر الماضي، أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إصابتها وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا، وكتبت: "كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله، ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا".

وفي 8 يناير 2022 ، أعلنت عبير، شفائها من كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "نيجاتيف الحمد لله، شكرًا شكرًا لكل حد من زمايلي وأصحابي سأل عليا وبعتلي وكلمني، شكرًا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها".

فراس سعيد

في 28 ديسمبر الماضي..أعلن الفنان فراس سعيد إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا".

وفي 3 يناير 2022 ..أعلن فراس، تعافيه من فيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله سيداتي سادتي، الفيروس دُمر".