شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مغاورى: دور قاسم فى حكاية "وانسى روحى وياك" كان تحديا كبيرا لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان كريم مغاوري في مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية "وانسي روحي وياك" بدور قاسم، وهي الحكاية السادسة من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بطولة ميرهان حسين، محمد عز، أيمن عزب، مروة الأزلى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود يس، وإخراج عصام نصار.

وقال الفنان كريم مغاوري إنه ترشح للدور من خلال مؤلف العمل الكاتب عمرو محمود ياسين وكذلك من المخرج عصام نصار، ويعتبر ذلك أول تعاون معهم وأنا سعيد بهذا التعاون فأنا من جمهور مسلسل نصيبي وقسمتك، وهو مسلسل ناجح والعمل في مثل تلك الأعمال تعد إضافة فنية لأي فنان.

وأضاف الفنان كريم مغاوري، دور قاسم في المسلسل كان تحديا لي لأنه من أصعب الشخصيات التي قدمتها فهي شخصية مختلفة تماما فهو شخص شرير يحمل بداخله غل وحقد اتجاه الآخرين، بالإضافة إلى لمحة كوميدية وقليل من الرومانسية، وصعوبتها كانت تكمن في تقديم كل تلك الملامح للشخصية دون اصطناع أو انفعال وحاولت أن أبتعد عن المتعارف عنه في شخصية الشرير وساعدني في ذلك أن الشخصية كانت مكتوبه بشكل رائع وكذلك توجيهات المخرج الذي كان يوجهني لتقديم شيء مختلف تمامًا.

وتابع كريم مغاوري، ردود الأفعال عن الدور كانت جيدة جدًا، وتلقيت العديد خلال مواقع السوشيال ميديا وكذلك من خلال الاتصال الهاتفي، وكان هناك تحد كبير لأنني كنت منتهي من مسلسل إلا أنا قبل البدء في نصيبي وقسمتك بوقت بسيط جدا وكانت الشخصيتين مختلفتين تماما عن بعضهم البعض ولكن كنت مركز ألا يكون هناك أي تشابه بين الشخصيتين والصعوبة كانت تكمن في إظهار قدرتي كممثل في تقديم شخصيتين مختلفتين في نفس الوقت وبنفس الكفاءة.

وأكد كريم مغاوري أن المسلسلات الخمس والعشر حلقات لاقت نجاحًا كبيرًا لدي الجمهور ، وأظهرت مواهب كثيرة مهمة سواء في التمثيل أو التأليف أو الإخراج، وعملت معادل لموسم رمضان، وتابع من أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل نصيبي وقسمتك تعتبر كل المشاهد صعبة، ولكن يعد أصعب مشهد المواجهة بيني وبين الفنان أيمن عزب لأن كان به للكثير من المشاعر الصادقه وبرغم من شر شخصية قاسم إلا أن هذا المشهد جعل الجمهور يتعاطف مع شخصية قاسم.

وأضاف كريم مغاوري: أنا لم أختر دورًا معينًا ولكن دائمًا الدور هو من يختارني حتي الأن، ولكن الأدوار الأقرب أي هو أدوار الشرير الكوميدي لأنها مختلفة ولم تقدم كثيرًا، وأنا في إنتظار عدة أعمال مسلسل الحرير المخملي الذي من المقرر عرضه هذا الشهر، وكذلك فيلم معالي ماما من بطولة الفنانة بشري ومحمود الليثي ونخبة كبيرة من النجوم.