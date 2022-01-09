شاهد.. الهام فضالة تبارك لطلال باسم وجود عزيز: “كلنا كنا ندري”

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 05:51 صباحاً - حرصت الفنانة الكويتية الهام الفضالة على نهنئة طلال باسم وجود عزيز بمناسبة اعلان خطوبتهما رسميا.

ونشرت الهام الفضالة مقطع فيديو، وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الثنائي بينما توجهت لهم بالحديث قائلة “مبروك الله يتمم عليكم يا رب وتعيشون حياة هنية ان شاء الله” وتابعت “احنا كلنا كنا ندري بس كنا ساكتين والحين خلاص”.

وكان قد فاجأ كل من طلال باسم وجود عزيز متابعيهما بنشر الصور الخاصة بخطوبتهما عبر تطبيق إنستغرام. وأظهرت الصور التي شاركها الثنائي ارتداءهما خاتمي الخطوبة ليعلنا رسمياً عن ارتباطهما بعد تردد الأنباء عن الأمر لظهورهما في فاعليات موسم الرياض معاً.