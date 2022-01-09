والدة مايان السيد تخطف الأنظار بمظهرها الشبابي في ظهور نادر معها؛ برأيكم هل يوجد شبه بينهما؟ – شاهدوا بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 02:51 صباحاً - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بـعيـدًا عـن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

ومن بين هؤلاء الفنانة مايان السيد، التي وجهت رسالة لوالدتها التي سافرت معها خلال رحلتها إلى تركيا. ونشرت، صور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“، وعلّقت: “شكرًا لحضورك معي في هذه الرحلة يا ماما.. بحبك”.

وخطفت الصور الأنظار على مواقع التواصل وتناقلتها العديد من الحسابات، وقد عبّر المتابعون عن إعجابهم بالصور وحبّهم لـ مايان، وأشاد الكثيرين بجمال والدتها وبمظهرها الشبابي، كما أكدت الكثير من التعليقات على الشبه الذي يجمع الفنانة الشابة بوالدتها.

مايان السيد تشارك متابعيها صورة جديدة لها برفقة والدتها خلال رحلتها في تركيا – الصورة من حساب مايان على إنستجرام

يُشار إلى أنه دائمًا ماتحرص «مايان» على مشاركة بعض الصور مع والدتها، خلال حساباتها الرسمية على منصّات السوشيال ميديا، وتوجه لها في التعليقات الكثير من الرسائل المليئة بالحب والإمتنان، كما تهنئها من خلالها في المناسبات العائلية المختلفة.

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مايان السيد في حكاية “حلم حياتي”

ونجحت الفنانة الشابة مايان السيد مؤخرًا في تقديم أعراض اضطراب طيف التوحد، من خلال شخصية خديجة التي تؤدي دورها ضمن أحداث حكاية “حلم حياتي بـ”مسلسل إلا أنا”، والذي بدأ عرضه مؤخرًا. وتناول كيفية تعامل المجتمع معها.

وتقدم مايان دور خديجة الشابة صاحبة الـ19 عامًا، المصابة باضطراب طيف التوحد، والتي تحلم بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية وأن تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة خديجة والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

اهتمام مايان بتفاصيل مرض التوحد انعكس على أدائها التمثيلي، حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد منها، تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، وصعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، والانفعال الزائد من المزاح، والتفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.

مسلسل “إلا أنا”، حكاية “حلم حياتي”، من إخراج ياسمين أحمد كامل، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وبالإضافة لمايان، يشارك في بطولته منة عرفة، وتيام مصطفى، ويوسف عثمان، وهنا داود، وإيفا، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc ويُعاد في نفس الأيام الساعة 11 مساءً على dmc دراما.

أحدث مشاركات “مايان” في السينما

وقبل 3 أسابيع، انطلق “فيلم المحكمة” الذي تشارك مايان في بطولته في مصر وعدد دول من الخليج، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب، وغادة عادل، وجميلة عوض، وأحمد داش، ونجلاء بدر، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم.

كما تستعد الفنانة الشابة مايان السيد حاليًا للمشاركة في بطولة “فيلم جينوفا” مع محمد الشرنوبي ومن إخراج شادي أبو شادي، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ومن المتوقع أن ينطلق التصوير قريبًا.

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