شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ تصوير "أحلام سعيدة" مع المخرج عمرو عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة يسرا تصوير أحداث دورها فى مسلسل "أحلام سعيدة" برفقة المخرج عمرو عرفة، من تأليف هالة خليل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العمل، ويشارك فى بطولة العمل غادة عادل ومى كساب، ومن المقرر المنافسة به فى رمضان المقبل.

وتجتمع يسرا وغادة عادل ومى كساب في الدراما للمرة الثانية بتوقيع المخرج عمرو عرفة، بعدما قدم الرباعى مسلسل "سرايا عابدين"، الذى تم عرضه عام 2014 وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، منهم: نور، قصى خولى، نيللى كريم، إنجى المقدم، سوسن أرشيد، صلاح عبد الله، كارمن لبس وآخرين.

ويعد مسلسل "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللى كريم، وعدد كبير من الفنانين.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.