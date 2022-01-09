شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد متهم فى جريمة قتل خلال أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتهم الفنان حسن الرداد فى جريمة قتل خلال أحداث فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المنتظر عرضه فى جميع دور العرض، حيث يظهر فى دور صاحب معرض سيارات ويواجه العديد من المشاكل وتتوالى الأحداث فى اطلر درامى مشوق.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب حسن الرداد كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وكان أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" قد أستأنفوا التصوير في شهر يوليو الماضى، بعد فترة من التوقف بسبب سفر بعد الأبطال والظروف التي مر بها بطل الفيلم حسن الرداد بوفاة حماته دلال عبد العزيز، وتم تصوير عدد من المشاهد في الشيخ زايد، قبل توقف الفيلم مرة أخرى بسبب انشغال المخرج بمسلسله "إجازة مفتوحة".

ويشارك الفنان حسن الرداد فى مسرحية "في نص الليل"، بطولة غاده عادل، ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.