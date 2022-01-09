شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس عن تطوعه بالعدوان الثلاثى: أمى أصرت تحمينى بعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان فاروق فلوكس عن العديد من الأسرار حول مسيرته السينمائية وحياته الخاصة خلال حوار على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى، تطرق فيها إلى ذكرياته مع تطوعه للمشاركة في العدوان الثلاثى، رغم أنه لم يستدعى للحرب لأنه وحيد عائلته، قائلاً: "الشعور الوطنى لا يحاسب عليه إنسان، قضيت في بورسعيد أكثر من 50 يومًا، قابلت في بدايتها كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة وقتها، والذى أخبرنا بضرورة الذهاب إلى الإسماعيلية لحماية المناطق التي تقوم فيها القوات الإسرائيلية بإنزال جنودهم برياً".

وعن أكثر ما غير شخصيته خلال تلك الفترة قال: "قتلت ثعبان خلال تلك الفترة، كما أننى كنت أخاف من الخنافس بصورة كبيرة، ولكن في تلك الفترة لم أكن بأى شيء تجاههم وكنت أزيحها من علي وكأنها أمر عادى".

وعن عودته لعائلته قال: "خلال تلك الفترة لم أستحم نهائيًا، إلا أننى فور عودتى أصرت أمى على أن تحمينى بنفسها، وذلك بعد وصلة شديدة من البكاء، لم يقطعها إلا تهدئة والدى لها الذى قال لها عليك أن تفخرى به فهو بطل".