ملك قورة أنيقة وريهام أيمن في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ديانا كرزون

نشرت المطربة ديانا كرزون صورة لها من حفل غنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة، خلال تواجدها في باريس.

محمد رشاد

نشر المطرب محمد رشاد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجده في باريس.

ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض "أوف شولدر".

نادين الراسي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.