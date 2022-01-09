ما بين "مؤيد ومعارض".. ويجز وشبيهه يثيران الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لمطرب الراب ويجز، يظهر خلالها مع شاب آخر، يقال أنه شبيهه ويدعى الحسيني إبراهيم، وهو أثار حالة من الجدل بين الجمهور، حيث يرى بعضهم عدم وجود تشابه بينهما، فيما يرى البعض الآخر وجود تشابه.

وتباينت آراء الجمهور حول الصورة ما بين مؤيد ومعارض لوجه التشابه بينما، وجاءت كالتالي: "أين الشبه؟.. أنا لا أراه"، "ويجز أنهي واحد فيهما"، "سبحان الله نسخة واحدة هما الإتنين"، "فين الشبه بقى.. حد يشاور لنا عليه"، "أنهوا ويجز".

وكان ويجز، قد أعلن مؤخرا التوقف مؤقتًا عن إحياء حفلاته الغنائية لفترة غير محددة من الوقت، عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عايز أقول إني هاخد بريك من الحفلات، محتاج شوية وقت لنفسي، مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده، متحمس أشوفكم، وكل سنة وكل أخوتنا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وشارك مطرب الراب ويجز، في مسلسل "بيمبو"- أول أدواره التمثيلية، حيث قال ويجز، في بيان صادر عن mbc: "أقوم بأول دور تمثيلي لي، وأقدم شخصية محورية أحاول فيها تقديم كل ما بوسعي لأكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختارني للدور.. هذا العمل سيحدّد ما إذا كنت سأكمل في مشوار التمثيل أم لا".

وعن سبب دخوله عالم التمثيل، أضاف: "أنني لم أشعر يوماً بأنني جاهز للتمثيل حتى عرض عليّ عمرو سلامة هذا المسلسل، فقررت خوض المغامرة، شرط ألاّ يتعارض ذلك مع فكرة أنني في الأساس مغني راب".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.