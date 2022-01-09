إياد نصار يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "11:11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إياد نصار، عن شخصيته التي يقدمها في فيلمه السينمائي الجديد "11:11"، كما تحدث مؤلف العمل عن تجربته في الفيلم.

وقال إياد، ببرنامج ET بالعربي، إنه يجسد بالعمل شخصية "سعيد" المحامي الذي يطلق الرصاص على نفسه، ويتصادف وجود ثلاث أشخاص في هذا الوقت، ونمشي مع الرصاصة التي تختار أحد المتواجدين بالصدفة وهم غادة عادل ومحمد الشرنوبي ومعتز هشام.

فيما أوضح مؤلف الفيلم ياسر عبد الباسط، أن الحدث الرئيسي بالفيلم يحدث في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.

وأضاف، أن الفيلم يقدم رسالة عن أهمية اتخاذ القرارات في حياتنا بطريقة صحيحة، لأن أبسط الأشياء قد تقرب الشخص من حافة الموت أو تبعده عنها.

الفيلم يخوض بطولته إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي ومعتز هشام وإنجي المقدم وهند عبد الحليم ومن إخراج كريم أبو زيد.