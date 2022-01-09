“بنزيما” يدخل تاريخ ريال مدريد بإنجاز جديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 43 دقيقة

تمكن النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من إحراز لقب جديد في ناديه، بعد هدفه اليوم في شباك فالنسيا.

وسجل بنزيما هدف ريال مدريد الأول في شباك فالنسيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإسباني.

وجاء الهدف في نهاية الشوط الأول من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها في أعلى الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وكان هذا الهدف هم رقم 300 الذي يسجله بنزيما مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، منذ الانتقال إلى صفوفه قبل نحو 12 عاما، وتحديدا في عام 2009.

وسجل بنزيما أهداف الـ300 في 584 مباراة، بواقع 208 أهداف في الدوري الإسباني، و21 هدفا في كأس ملك إسبانيا، و3 أهداف في كأس السوبر الإسباني، و64 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى 3 أهداف في كأس العالم للأندية.

وبات بنزيما رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل 300 هدفا أو أكثر في مختلف المسابقات، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (450)، والإسباني راؤول جونزاليس (323)، والإسباني الآخر ألفريدو دي ستيفانو (308).

ووفقا لحساب “مسترشيب” الإحصائي، فإن بنزيما حصل على فرصة تسديد 15 ركلة جزاء في جميع المسابقات، دون أن يهدر أيا منها، ليكون اللاعب الأكثر استغلالا لركلات الجزاء في تاريخ النادي الملكي.

يُذكر أن بنزيما رفع رصيده هذا الموسم إلى 16 هدفا، يحتل بها صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وخوانمي مهاجم ريال بيتيس.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما – ريال مدريد – 16 هدفا

خوانمي – ريال بيتيس – 12 هدفا

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد – 12 هدفا

خوسيلو – ديبورتيفو ألافيس – 10 أهداف

ياجو أسباس – سيلتا فيجو – 10 أهداف

راؤول دي توماس – إسبانيول – 9 أهداف

جيرارد مورينو – فياريال – 8 أهداف

ممفيس ديباي – برشلونة – 8 أهداف