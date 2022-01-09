شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى: الزعيم ضربنى قلم بمسلسل "فلانتينو" لم يكن مكتوبا بالمشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حمدى الميرغنى، إن هناك مشروعا فنيا، وهو فيلم تماسيح النيل، ويضم نجوم الكوميديا محمد ثروت ومصطفى خاطر وهناك أيضا "زومبي" مع علي ربيع، وهناك مشروع "صرصرة فوق النيل"، ولكنه توقف بسبب كورونا وأتمنى أن نبدأ تصويره.

وأضاف الميرغنى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، أثناء أحد مشاهد مسلسل "فلانتينو" أخدت قلم من الزعيم لم يكن مكتوبا فى المشهد، وقعدنا كلنا نضحك بعدها.

وعن أشرف عبد الباقي قال الميرغنى: ده أستاذنا وشاهد على عقد زواجي، وتحدث عن مواقف لزملائه بمسرح مصر قائلا: أوس أوس مربّي قطة وبيخاف منها، ومحمد عبد الرحمن بيحفظ الدول والأماكن من خلال المطاعم، ومحمد أنور مركز في الغناء ومصمم يكون عمرو دياب، وويزو تعشق تضربنا خلال المشاهد وبخاصة أنا وأوس اوس وأبرام، ومصطفى خاطر أنا اشتغلت معاه صبي نقاش قبل الشهرة، وكريم عفيفى كانت معاه زمان عربية 128 وورق العربية كان في السيارة، وأنور رماها في الشارع ورجعو تانى يدوروا عليها.