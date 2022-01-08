تعرّفوا على زوجة شقيق الإعلامي “عمرو أديب” فنانة مصرية شهيرة! – صور

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 11:57 مساءً - هي النجمة المصرية مروة حسين، زوجة الإعلامي عماد الدين أديب شقيق الإعلامي عمرو أديب، واللذين تزوجا بعد قصة حب جمعتهما وحدث توافق بينهما على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 65 عامًا والفارق في العمر بينهما كبير.

وارتبطت النجمة مروة حسين بالإعلامي الشهير عماد الدين أديب وتقرر موعد زواجهما في شهر سبتمبر عام 2013، ولكن تم تأجيله بسبب ظروف البلد في ذلك الوقت وقررا بعد ذلك أن يكون موعد الزفاف في مناسبة عيد الحب عام 2014، وتم الحفل في أحد فنادق القاهرة بوجود عدد من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية، وقام عماد الدين بالاستعانة بعدد من رجال الأمن لتأمين حفل الزفاف، ومنع وجود المصورين وأي مجهولين.

كما أن إدارة الفندق استعانت بقوات لتأمين الحفل بسبب وجود شخصيات عامة وسياسية، ولذلك تم عرض أغنية “تسلم الأيادي” في الحفل وهي الأغنية التي لاقت تجاوباً من الحضور، كما أن الفندق قام بحجز “سويت ملكي” لقضاء شهر العسل لهما، وبعد الزفاف بأيام أعلنت بعض المصادر أن النجمة حامل في الشهر الثالث وعلى الرغم من مرور أيام على الزفاف، ولكن ردت أسرتها على ذلك “أن الزفاف ليس له علاقة بتاريخ الزواج”.

يُذكر أن الإعلامي عماد الدين أديب كان متزوجًا من الإعلامية هالة سرحان وأنجبا ابنهما «محمد»، الذي احتفل قبل عدة سنوات بتخرجه في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشرت صورًا له خلال حفل تخرجه.

حقيقة طلاق مروة حسين

في الآونة الأخيرة انتشرت بعض الشائعات عن انفصال النجمة مروة حسين عن زوجها عماد الدين أديب، ولكنها ردت على هذا الخبر في برنامج تلفزيوني قائلة: “ما قيل عن انفصالي شائعة سخيفة وخبر الطلاق من زوجي غير صحيح، كما أنه لم يهرب خارج البلاد بسبب التزاماته المادية وديونه كما قيل أيضاً، ولكن هو يسافر باستمرار وأسباب ذلك هو انشغاله بأعمال خاصة عديدة”، وأضافت قائلة: “أن السبب الرئيسي وراء توقف برنامج “بهدوء” الذي كان يقدمه زوجها هو انتهاء العقد بينه وبين قنوات الـ cbc، ولم يقم بتجديده بسبب انشغاله بأعمال أخرى وليس كما قيل عنه من شائعات”.

عماد الدين أديب بتعليق مُثير بعد إصابة شقيقه عمرو أديب بفيروس كورونا

من ناحية أخرى، علّق الإعلامي المصري عماد الدين أديب على إصابة شقيقه الأعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا عبر تغريدة كتبها على حسابه على موقع “تويتر“.

ووجه عماد الدين أديب رسالة الى الشامتين بمرض شقيقه كاتبًا: “بإختصار … لا تبدي الشماتة بمرض أخيك فيعافيه الله و يبتليك.”.

يأتي ذلك بعد ساعات على اعلان الإعلامي عمرو أديب، اليوم الخميس، عن إصابته وأصابة زوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا.

وكتب عمرو اديب في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلًا: “انا ولميس عندنا كورونا.. الحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه . فاصل قصير ونواصل.. ارجوكم ادعوا معنا .”.

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