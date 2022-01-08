بروش الملكة إليزابيث بسعر خيالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف أن الملكة إليزابيث الثانية تمتلك أكثر من 98 بروشاً ذات قيمة مادية وتاريخية لا تقدر بثمن، ولكن البروش الألماس الأغلى من بينها هو كولينان الثالث والرابع الذي يبلغ ثمنه أكثر من 67 مليون دولار.

وقالت خبيرة المجوهرات كلير إدلر إن بروش كولينان الثالث والرابع ارتدته الملكة في المتوسط مرة كل عقد من الزمان، وهو البروش الأكثر قيمة في العالم.

أما في ما يتعلق بالقلادات، فتملك الملكة إليزابيث قلادة يبلغ سعرها حوالي 70 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 95 مليون دولار أميركي، وتعتبر القطعة الأغلى لدى العائلات الملكية في العالم.

وقد حصلت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، على تلك القلادة كهدية زفاف من والي حيدر أباد في الهند، بعد خطبتها إلى الأمير فيليب عام 1947 ،عندما كانت أميرة.

وكان أساف جاه السابع، حاكم حيدر أباد، التي تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من شبه القارة الهندية، عندما كانت تحت حكم الاستعمار البريطاني، يعتبر من أغنى الرجال في العالم حينها.

وتحتوي القلادة على أكثر من 50 حجر ألماس مرصعة بالبلاتين، مع عدد من الأحجار الكريمة ذات الأشكال المختلفة وتتميّز بجمال تصميمها وفرادتها، وهي على شكل 3 ورود بأحجام مختلفة متدلية.

وارتدت الملكة القلادة في العديد من المناسبات قبل تتويجها ملكة بريطانيا عام 1952، إذ إنها القطعة المفضلة لديها.