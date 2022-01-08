شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى: كنت محامى شاطر ولكنى اخترت التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدي الميرغني، أنا خريج حقوق واترفعت مرة عن واحد فى قضية ضرب واتحبس ولو كملت فى المحاماة كنت هبقى شاطر.

وأضاف حمدي، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة بارتداء روب المحاماة بمشهد تخيلي، وترافع عن زوج قام بإيذاء زوجته، وقال حمدي في مرافعته بحترم مهنة المحاماة، مطالبا بالبراءة للزوج وسجن الزوجة بسبب إصرارها على شراء أشياء كثيرة.

وتابع حمدي، إنه ترافع في إحدى المرات عن شخص واتحبس ومنها قضية ضرب، ولو كملت في المحاماة كنت هاكون محامي شاطر.

وعلى جانب آخر قال حمدي إن أول حب في حياته، لم يكن حب، وكنت بجيب لها جبنة بالخيار ساندوتشات، وفي الجامعة انشغلت بالمسرح.

وأضاف الميرغني: والدي لم يكن رافضا خوض التمثيل والمسرح بينما أمي كانت خايفة عليا.

وفى وقت سابق أكد الفنان حمدى الميرغنى أن تجربة "مسرح مصر" التي شارك فيها على مدار 7 سنوات، أعطته أشياء كثيرة، حيث كانت بطاقة تعريفه للجمهور، وقدمه وزملاءه في الفقرة إلى الناس والسوق وشركات الإنتاج التي كانت تكلمه وترسل له أدوار بسبب مسرح مصر.