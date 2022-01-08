شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغني: والدي كوميديان غير طبيعي وعلمني الارتجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حمدي الميرغني، إنه من أسوان، وفيما يخص كسر سنته قال: وأنا صغير عملت حادثة بالعجلة وانكسرت نص سنتي.

وأضاف الميرغنى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن والدي كوميديان غير طبيعي، واسم الدلع بتاعى حمادة، وأبي هو من علمني الارتجال، وأخواتي أربعة وأنا الخامس وكان نفسي أكون مهندسا معماريا، وبحب اللغة العربية ومش شاطر في الرياضة خالص، ولم أتخيل نفسى "أصلع".

وتابع وأنا في المرحلة الابتدائية انتقلت إلى أكثر من مدرسة في وقت قصير، وجالي استدعاء ولي أمر لأني كنت بهزر في الوقت الغلط.

وفى وقت سابق أكد الفنان حمدى الميرغنى أن تجربة "مسرح مصر" التي شارك فيها على مدار 7 سنوات، أعطته أشياء كثيرة، حيث كانت بطاقة تعريفه للجمهور، وقدمته هو وزملاءه إلى الناس والسوق وشركات الإنتاج التي كانت تكلمه وترسل له أدوار بسبب مسرح مصر.