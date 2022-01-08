شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تزيل الستار عن أول صورة لها من كواليس كليبها الجديد Oh My God والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة البريطانية أديل – Adele، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من كواليس تصوير كليبها الجديد Oh My God، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وبالتحديد 12 يناير الجاري، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهي في كامل أناقتها وتمسك في يديها تفاحة باللون الأحمر، لتعلن عن توقيت إصدار الأغنية وتشويق جمهورها.



أديل

من ناحية أخرى أعادت المغنية أديل غناء أغنيتها التى بعنوان "Easy On Me"، فى حفلها الأخير الذى عرض خلال تسجيل خاص لقناة "ITV" والذى حضره عدد من أصدقائها المشهورين في 6 نوفمبر في لندن بالاديوم.

واعترفت المغنية البريطانية بأن سبب إعادتها للأغنية بأنها تشعر بتعثر عند أداء أغنية جديدة، لذلك أوقفت الفرقة الموسيقية فجأة وطلبت تناول مشروب قبل إعادة الأغنية مرة أخرى، وشوهد خلال الحفل الممثلة الشابة إيما واتسون، وهى ترقص أثناء غناء أديل لأغانى ألبومها الجديد خلال الحفل، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وارتدت المغنية البريطانية فى حفلها الغنائى الأخير الذى أقيم في بالاديوم لندن فستان من تصميم العلامة التجارية لويس فيتون، والذى كان مكشوف الكتفين وبتنورة على شكل حرف "A" ومن قماش مزين لامع.

وقد نالت أغانى أديل الجديدة إعجاب العديد من الجمهور الذى كان علقوا على مقطع الفيديو المنشور من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كتب أحد الأشخاص: "أديل هي ملكة إنجلترا الحقيقية" و"الدقائق الثلاثين القادمة ستشمل الأمة بأكملها التي كانت تتمنى لو كانوا أو كانوا مع أو كانوا أصدقاء مع أديل. عالمي!".