شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المخرج على بدرخان بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب المخرج على بدرخان، خلال حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بحسب الإعلامية جاسمين طه، التي أضافت أن ذلك سبب تغيب علي بدرخان، وهو مقرر لجنة كتاب السيناريو فرع ثاني "الخاصة بالشباب" بجائزة ساويرس.

ولبدرخان أفلام اعتبرها النقاد من كلاسيكيات السينما المصرية، ومنها (شفيقة ومتولى) و(الكرنك) و(أهل القمة) و(الجوع) والأفلام الثلاثة الأخيرة مأخوذة من أعمال لنجيب محفوظ.

وما زال فيروس كورونا يسيطر على العالم بأكمله، حيث أصبح يهدد العالم بأكمله، ومع بداية أول أسبوع بالعام الجديد أصيب فى مصر 9 مشاهير ما بين الفناين والمؤلفين والإعلاميين بهذا الفيروس اللعين، أبرزهم: أحمد فهمى وهنا الزاهد، وعبير صبرى والإعلاميان عمرو أديب ولميس الحديدى والسيناريست تامر حبيب والمؤلف أيمن سلامة والفنان محمد كيلانى والإعلامية مها الصغير.