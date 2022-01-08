شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان "مسرح الجنوب" بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى فى دورته السادسة، والمقرر انطلاقه بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 15 : 20 مارس 2022 عن تنفيذ 4 برامج مسرحية وهى المسابقة الرسمية وتهتم بالعروض المسرحية الخاصة بالتراث والموروثات الشعبية وقضايا المرأة وبرنامج خارج المسابقة، ويتضمن عروض مسرحية متنوعة وبرنامج مسرح الشارع، وهى عروض مسرح الشارع والبرنامج الرابع عروض الحكى، بالإضافة إلى برنامج حكاوى القهاوى، ويتضمن عروضا تراثية مثل السمسية والربابة وأيضا عروض تراثية من بعض الدول العربية بمشاركة 22 عرضا عربيا وأجنبيا من 17 دولة بالإضافة الى العروض المصرية برعاية وزارة الثقافة وجامعة الأقصر.

وقال المؤلف المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان إن الدورة الحالية تتضمن عددا كبيرا من البرامج الفنية والفعاليات الثقافية المختلفة والتى تقام لأول مرة فى الصعيد حيث تلقت إدارة المهرجان أكثر من 200 عرض مسرحى عربى وأجنبى بالإضافة إلى أكثر من 120 عرضا مصريا للمشاركة فى الدورة الجديدة، وقد استقرت لجنة المشاهدة على العروض المشاركة فى المسابقة الرسمية هى : العريش ( سلطنة عمان ) , السيدة إم ( هولندا ) , الزهور الاخيرة ( ايطاليا ) , مهرجون ( اسبانيا ) داكن ( نيبال ) , عندما يكون قوس قزح كافى ( الهند ) , بنات رهواجة ( الجزائر ) , البرباس ( السعودية ) , جندر مات ( العراق ) , زهايمر ( السودان ) , قطار الباقورة ( الاردن ) , تراتيل ثورة نساء ( الأردن ) , الآلهة غير ملامه ( غانا ) .

أما العروض المصرية فهناك 10 عروض مرشحة فى القائمة الأولى للمشاركة فى المسابقة الرسمية وهي عروض : موسم الهجرة إلى الشمال , حسن ونعيمة , فستان فرح , نعيمه , شفيقه , حكايات شارع الصابحه , دكر ولد عمران , أنا , كونكت 4 , صرخة حواء وسيتم الاعلان عن العروض المصرية النهائية المشاركة فى نهاية شهر فبراير المقبل .

وأضاف أن إدارة المهرجان استحدثت هذا العام عددا من البرامج المسرحية حتى يتعرف شباب الجنوب على عروض مسرحية مختلفة فهناك برنامج خارج المسابقة ويتضمن عرض كونترباص ( بولندا ) , عراق للابد (فرنسا / العراق ), القعدة ( السودان ) , ومن مصر عروض وجع أحلامنا و قناة خلطبيطة .

أيضا برنامج عروض مسرح الشارع ويتضمن عروض الجار ( الجزائر ) , مريض ( تونس / الأردن ) , مثقال ( سوريا / مصر ), داموس ( تونس ) , احتراق كالعنقاء ( العراق ) , عجاف +200 ( ليبيا ). كذلك برنامج عروض الحكى ويتضمن العروض المصرية غيط البنات وأتوبيس الحكى .