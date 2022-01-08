خاص| "المهن التمثيلية" تتخذ إجراءات قانونية ضد الكيانات الوهمية وتحذر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة اتخذت إجراءاتها القانونية وكلفت محاميها بتحرير محضر في النيابة، ضد الصفحات والحسابات والكيانات الوهمية الموجودة على السوشيال ميديا المتعلقة بالمجال الفني والتي تهدف إلى القيام بعمليات النصب على الشباب الراغبين في المشاركة بأعمال فنية مختلفة.

وتابع منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة اتخذت هذا الإجراء بسبب كثرة تكراره خلال الفترة الأخيرة بشكل أكبر على موقع فيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي الأخرى.

وأضاف منير مكرم، أن النقابة تهيب بالشباب توخي الحذر من عمليات النصب والاحتيال عليهم من قبل هؤلاء النصابين، الذين يستغلون أحلامهم وطموحهم في تحقيق الشهرة والنجومية في التمثيل، كما تحذر النقابة الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعي كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعي القدرة الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية.