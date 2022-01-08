إصابة ولية عهد السويد بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال البلاط الملكي، اليوم السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف القصر، في بيان، إن “ولية العهد الحاصلة على التطعيم بشكل كامل تعاني أعراض إنفلونزا ولكنها في حالة جيّدة”، مشددًا على أنها وعائلتها في الحجر الصحي في المنزل.

وهي المرة الثانية في أقلّ من عام تُصاب فيها الأميرة فيكتوريا (45 عامًا) بكوفيد-19.

في مارس 2021، أُصيب أيضًا زوجها الأمير دانيال بكوفيد من دون أن تعلن السبت إصابته للمرة الثانية.

وثبتت الاثنين إصابة والدها الملك كارل السادس عشر غوستاف (75 عامًا) ووالدتها الملكة سيلفيا (78 عامًا) بكوفيد-19، علما أنهما تلقّيا ثلاث جرعات من اللقاح.