شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عاما.. نيكول سابا تتعاون من جديد مع جاد شويرى فى كليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة اللبنانية نيكول سابا، من جديد مع المخرج والفنان جاد شويرى وذلك بعد غياب 15 عاما من آخر الأعمال التي تعاونا فيها سويًا، من خلال أغنية سيتم تسجيلها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال الفترة المقبلة لتكون مفاجأة لجمهور نيكول سابا.

وحققت نيكول سابا نجاح من خلال العمل التي تعاونت فيه مع الفنان جاد شويرى، حيث أخرج وأنتج لها أغنية "بحبك أوى"، والتي طرحتها عام 2006، والأغنية من كلمات أحمد ماضى وألحان هيثم زياد وتوزيع جان مارى رياشى.

وانتهت نيكول سابا مؤخرًا، من تصوير فيلمها السينمائى الجديد "مفتاح الحب" الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022 .

وطرحت نيكول سابا، مؤخرًا، أغنية بعنوان "الجو حلو"، وهى الأغنية التى شهدت عودة نيكول سابا للكليبات بعد اقتصار نشاطها الفنى على إحياء الحفلات الغنائية فقط، وسلطت الضوء من خلال الأغنية التى صورتها على طريقة الفيديو كليب، على بعض الأشياء التى أرادت أن تكون رسالة للجمهور والتي كانت أبرزها الترويج للسياحة في لبنان بإظهار جمال الطبيعة بها، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وحصدت نيكول سابا، جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو"، من مهرجان الفضائيات العربية، وأعربت عن سعادتها بحصدها جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو" من مهرجان الفضائيات العربية، وأهدت الجائزة إلى لبنان قائلة: "بهدى الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللى مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات".