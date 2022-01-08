شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تبدأ تصوير "يوميات زوجة مفروسة أوى 5" فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة داليا البحيرى تصوير مشاهدها الأولى من الموسم الخامس لمسلسلها الشهير "يوميات زوجة مفروسة أوى"، والذى يشاركها فى بطولة العمل الفنان خالد سرحان، فى شهر فبراير المقبل فى الديكورات الخاصة بالعمل.

الموسم الخامس من المسلسل أحداثه تدور فى مناقشة العديد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور، حيث نجح المسلسل في جذب أنظار الجمهور في جميع أجزائه السابقة.

يذكر أن مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوى"، من بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وآخرين.

يذكر أن الفنانة داليا البحيرى قد عادت مؤخرا من السعودية بعد مشاركتها فى عرض مسرحية "أبو العربى"، ضمن مهرجان موسم الرياض، وأعربت عن سعادتها بتجربة عملها بمسرحية "أبو العربى" مع النجم هانى رمزى، وقالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365 ":"أنا اعتبر هانى رمزى هو وش السعد علي، وهو سبب تجربتى الأولى بالمسرح، وهو الذى أعطانى دفعة قوية للوقوف على خشبة المسرح مثلما وقف بجوارى فى بداية حياتى فى فيلم "محامى خلع" الذى اعتبره من العلامات المضيئة فى مشوارى الفنى".