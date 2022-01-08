بعد 15 عامًا.. نيكول سابا مجددًا بعدسة جاد شويري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 15 عامًا، تعود النجمة اللبنانية نيكول سابا للتعاون مع المخرج جاد شويري في أغنية جديدة تستعد لتصويرها في الأسابيع المقبلة.

ونشرت نيكول سابا صورة تجمعها مع جاد شوري على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” وعلّق قائلةً: “بعد 15 عامًا، تعاون جديد يجمعنا، لكن هذه المرة مختلف تمامًا، إنتظرونا في كليب جديد”.

نيكول لم تفصح عن أي تفاصيل حول الأغنية ولا عن اسمها ولا حتى عن أسماء صناعها، مؤكدة أن العمل سيكون مفاجأة مبهجة للجمهور العربي في العام الجديد.

ونالت صورة نيكول سابا مع جاد شويري تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين تبادلوا معها التعليقات وأعربوا عن حماسهم للكليب الجديد.

يذكر أن آخر تعاون لنيكول سابا مع جاد شويري كان في عام 2006 بأغنية “بحبك أوي”، التي حققت نجاحًا كبيرًا لدى طرحها.

على صعيد آخر، تنشغل نيكول سابا في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “مفتاح الحب” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتعود نيكول من خلال فيلم “مفتاح الحب” بعد غياب حوالي 6 سنوات عن تقديم أي أعمال سينمائية، والفيلم من إنتاج شركة آرت فيجن وتأليف وحوار بسام علي ويشارك في بطولته أيضًا، ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري، ومن إخراج جمال السروري.