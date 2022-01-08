فن ومشاهير

ويجز يتألق فى حفله الغنائى بالقاهرة الجديدة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يتألق فى حفله الغنائى بالقاهرة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا ضخما بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة منها دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

شهد الحفل إلقاء عدد كبير من المعجبين للهدايا على خشبة المسرح لويجز والتي كان معظمها يصطدم برأسه ووجهه ليعلق لأحد المعجبين مازحًا: "ما تجيب قالب طوب احدفنى بيه أحسن".

وكان مطرب الراب ويجز، طرح ديو مع المطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

0b1c9786-fadb-4159-bde0-cd452fe9751d
 

 

54928410-491d-4dc0-8bec-997c7e61b9ff
 

 

51fd8d40-5544-4a94-9d68-f60d5e6b43e5
 

 

824c287e-cdce-4e80-a8c3-aad78aa45f00
 

 

a8c04d8f-7e1f-4408-9025-fc883320aef3
 

 

d27e424b-54fa-4974-99b7-dcbdb6a30f6d
 

 

fc827004-8cca-4503-bb09-4527686be34e
 

 

135d881f-681a-4828-97b2-2907d4dccff0
 

 

6efdbcd6-97e2-4aad-a437-38f0b6fcc143
 

 

3a756e11-838a-4553-b197-6e0a0485bc97
 

 

238e1f33-0e50-49c0-bfe6-9a5470730189
 

 

fcab6037-bdf6-4369-bd58-4c9eaa1637a3
 
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا