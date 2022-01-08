شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يتألق فى حفله الغنائى بالقاهرة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا ضخما بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة منها دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

شهد الحفل إلقاء عدد كبير من المعجبين للهدايا على خشبة المسرح لويجز والتي كان معظمها يصطدم برأسه ووجهه ليعلق لأحد المعجبين مازحًا: "ما تجيب قالب طوب احدفنى بيه أحسن".

وكان مطرب الراب ويجز، طرح ديو مع المطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.















































