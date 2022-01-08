شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج ينتظر مولوده الأول من زوجته اليابانية ريكو شيباتا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن مفاجأة ينتظرها النجم العالمي نيكولاس كيج، تزامنًا مع احتفالات بعيد ميلاده الذي وافق أمس واتم عامه الـ58، حيث ينتظر نجم الأكشن الشهير مولوده الأول من زوجته اليابانية ريكو شيباتا، بعد إعلان زواجهما في فبراير 2021 في حفل أقيم في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الـ CNN، فإن المتحدث باسم النجم العالمي الحائز على جائزة الاوسكار، أكد أن كيج ينتظر مولوده الأول من زوجته اليابانية التي تصغره بحوالي 32 عامًا، فهي تبلغ من العمر 26 عامًا وهو يبلغ من العمر 58 عامًا.



نيكولاس كيج وزوجته اليابانية



كيج وزوجته اليابانية

ولا يعرف الكثير علنًا عن علاقة كيج بزوجته اليابانية، وفقًا ل People، التقى الزوجان في Shiga باليابان، بينما كان Cage يصور فيلم Prisoners of the Ghostland العام الماضي، ليعلنا عن زواجهم في فبراير.

الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، والذي اشتهر في الثمانينيات ولعب دور البطولة في أفلام مثل "Con Air" و "Face / Off" و "Leaving Las Vegas"، لديه طفلان من علاقات سابقة حيث يبلغ أحد أبنائه حوالي الـ 16 عام.



النجم نيكولاس كيج وزوجته اليابانية

لقد تزوج خمس مرات سابقاً، وسرعان ما انفصل عن زواجه الرابع من فنانة التجميل الأمريكية إريكا كويكي، بعد أربعة أيام فقط في عام 2019.