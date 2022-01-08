شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى أحمد نطق البسملة قبل تقبيله سعاد حسنى.. وصلاح ابو سيف أنقذه من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير حمدى أحمد، اليوم السبت الموافق 8 يناير، والذى شارك في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية، كما أنه اشتهر بحبه وانتمائه لوطنه بشكل كبير فمنذ كان عمره 16 عامًا شارك في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال البريطاني في مصر، كما أن أدواره ساهمت في إبراز حبه ووطنيته لبلده مصر.

ساهم فيلم القاهرة 30 فى شهرة الفنان حمدى أحمد، والذى جسد بطولته أمام السندريلا سعاد حسنى والفنان أحمد مظهر، حيث تدور قصته حول محجوب عبد الدايم (حمدي أحمد) شاب فقير وافد من الصعيد ويحيا حياة مزرية في القاهرة، يتعرف على ابن قريته (سالم اﻹخشيدي) الذي يطلب منه أن يساعده على الحصول على وظيفة، فلا يعرض عليه فقط وظيفة جيدة في الوزارة التي يعمل فيها سالم ، بل يعرض عليه كذلك أن يتزوج من إحسان (سعاد حسني)، عشيقة قاسم بك (أحمد مظهر)، على أن يزورها قاسم بك مرة واحدة كل أسبوع.

ويحمل فيلم القاهرة 30 موقفا طريفا رواه الفنان حمدى أحمد فى أحد اللقاءات التليفزيونية أثناء تقبيله للفنانة سعاد حسنى بأحد مشاهد العمل، قائلاً: "كنت خاطب وقتها فريال زوجتى وكانت بتغير عليا طبعًا وكانت فى مرة عاوزة تيجى التصوير تتفرج وكانت والدتها صديقة لوالد صلاح أبو سيف وساكنين قدام بعض وكلمتها أنها تكلم صلاح أبو سيف عشان تيجى تتفرج على التصوير لأن أنا كنت لسه جديد ماليش سلطة أنى أجيب حد".

وأضاف حمدى أحمد، لما جت صلاح أبو سيف قالى وأنا ماكنتش أعرف عندى مشاهد أيه وجت فى مشهد تقبيلى لسعاد حسنى ووقتها محمد عبد العزيز كان مساعد مخرج فصلاح أبو سيف طلب منه أنه ياخدها يفرجها على البلاتوه وكل شوية يقولهم خلاص يقولوله لسه فيروح يلف بيها تانى، وأنا أصلا كنت مخضوض من المشهد ده حتى أنى قلت لا حول ولا قوة الله بالله بسم الله قبل ما أبوسها لأنى كنت مخضوض عشان معملتهاش قبل كده فى حياتى".

وقام الفنان حمدى أحمد ببطولة ما يزيد على 35 مسرحية و25 فيلمًا سينمائيًا و30 فيلمًا تليفزيونيًا و89 مسلسلا تليفزيونيا، وما يزيد على 3000 ساعة إذاعية، فمن أهم أفلامه، القاهرة 30، صرخة نملة، سوق المتعة، عرق البلح، 1988 صاحب العمارة، اليوم السادس، قاهر الظلام، حساب السنين، لقاء مع الماضى، أبناء الصمت، صورة ممنوعة، أنف وثلاث عيون، العصفور، حادثة شرف، فجر الإسلام، امرأة من القاهرة، ثم تشرق الشمس، واحد فى المليون، الأرض، الرجل والقضبان، المتمردون، 3 قصص، وداعا أيها الليل، هو والنساء.

وفى مجال الدراما قدم العديد من المسلسلات أهمها، المسلسلات، فى غمضة عين، ريش الطاووس، الحارة، الجبل الجباس، ينابيع العشق، إمام الدعاة، اختطاف، وادى فيران، جمهورية زفتى، الخروج من المأزق، عدل الأيام، كلام رجالة، موعد مع الغائب، وجيدة وسامح، الوسية، بنات زينب، على الزئبق، بوابة المتولى، رجل بلا ماضى، الأزهر الشريف، وقال البحر، إلا الدمعة الحزينة، الفارس الأخير، السمان والخريف، صاحب الجلالة الحب، شاهد إثبات، الأفعى ، الحصار، اللص والكلاب، البوسطجى، الجنة العذراء، السفينة التائهة، القاهرة والناس، جاسوس على الطريق، خيال المأتة، المرايا، أشجان أقوى من الطوفان، الأرض الطيبة، البريق، الثعبان والأفعى الحصاد المر، الحلوة والبهلوان، الدعوة خاصة جدا ،الدمنهورى، الرجاء التزام الهدوء، الرقم المجهول، سباعية، المتسلقون، النثر الفضى، أنت لست زوجى، أولاد الحارة، بعد العاصفة، بعد الغروب، جابر الطيب، دقة قلب ابن الليل، زواج على طابع بريد، سنوات الصبر، شارع المواردى، عبد المتجلى ، فى مهب الريح، قافلة الزمان، قرية الرعب، قلبى على ولدى، لعبة القرى، مملوك فى الحارة، منشية البكرى، وتبقى الأرض دائما.