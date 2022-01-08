هاني رمزي عن مسلسله الجديد: "رجعتلكوا بعد 12 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان هاني رمزي لمسلسله الجديد "القاتل الذي أحبني"، المقرر عرضه قريبًا على منصة "Tod" وقنوات "Bein".

ونشر هاني عدة بوسترات مختلفة للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :" وحشتوني، ووحشني أعملكوا مسلسلات لطيفة تدخل بيوتكم وأنتوا مرحرحين على الكنبة، رغم إن لسه مسلسلات "مبروك جالك قلق، عصابة بابا وماما" محققه نسب مشاهدة ضخمة على المنصات".

وأضاف : "رجعتلكوا بعد ١٢ سنة بمسلسل "القاتل الذي أحبني" يارب أكون خفيف عليكم في الجو البرد ده، يعرض على منصة TOD Tv وقنوات Bein".

مسلسل "القاتل الذي أحبني"، بطولة هاني رمزي، سهير رمزي، ياسر فرج، محمد أبو داوود، أحمد فؤاد سليم، دنيا ماهر، ومن إخراج عمرو عابدين.