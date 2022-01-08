أيتن عامر تريند جوجل بعد طرح أول أغانيها "بناقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الفنانة أيتن عامر تريند مؤشر البحث في جوجل، بعد طرح أحدث أغانيها "بناقص"، أمس.

أغنية "بناقص" من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة، إذ سبق وأكدت أن الغناء حلم تأخر 18 عاما.

وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب رؤية تمثيلية، خاصة وأن المطربة معها هذه المرة ممثلة قادرة على تقمص شخصية أخرى.

وحققت أغنية "بناقص" حتى الآن 131 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز، بموقع "يوتيوب".